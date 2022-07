Gedenken an Widerstandskämpfer aus Warburg

Die Warburger Bürgerschaft und das Gymnasium Marianum haben an zwei Söhne der Stadt und ihren Mut als Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus erinnert. Für Josef Wirmer und Wilhelm Freiherr von Ketteler ist am 20. Juli, dem Tag des versuchten Attentats auf Adolf Hitler 1944, ein Kranz an der Gedenkleuchte auf dem Brüderkirchhof niedergelegt worden.

Mit Blick auf den Vernichtungskrieg Russlands in der Ukraine sagte Bürgermeister Tobias Scherf: „Der Anlass scheint leider aktueller denn je. Der Krieg in der Ukraine, die Begleitumstände und die Wortwahl des russischen Präsidenten lassen uns fast das Blut in den Adern gefrieren. Wir werden an eine Zeit erinnert, von der wir dachten, dass sie nie wieder kommt.“