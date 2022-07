Gefahr durch K.O.-Tropfen auf Partys im Kreis Höxter

Wie geschieht die Verabreichung von K.O.-Tropfen?

Das Betäubungsmittel wird unbemerkt in das offen stehende Getränk des Opfers gegeben. Es wird verabreicht, um Personen wehrlos zu machen. Die ersten Symptome setzen ungefähr 20 Minuten nach der Einnahme ein. Dann kann es zu Schwindel, Übelkeit, Erinnerungslücken, Müdigkeit und Bewusstlosigkeit kommen. Die Situation wird von den Tätern häufig ausgenutzt, um das Opfer sexuell zu missbrauchen oder auszurauben. Täter können Fremde, aber auch Freunde sein. K.O.-Tropfen sind grundsätzlich farblos, geruchlos und fast geschmacklos.

Wie kann man sich davor schützen?

Vorsichtshalber sollte man immer auf das Getränk achten. Man sollte kein offenes Getränk annehmen, dessen Weg vom Tresen an nicht verfolgt wurde. Außerdem sollte innerhalb der Clique aufeinander aufgepasst werden. Wenn jemand früher nach Hause geht, sollte man sich gegenseitig Bescheid geben.

Polizei: Sofort die 110 wählen Foto: Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Höxter hat es in der Region in jüngerer Vergangenheit „Verdachtsfälle im niedrigen einstelligen Bereich“ gegeben. Sprecherin Ramona Ellebrecht betont, dass die Ermittlungen jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Wichtig sei, sich immer so schnell wie möglich zu melden, weil K.O.-Tropfen nur eine Zeit lang in Urin und Blut nachweisbar sind. Außerdem: „In diesen Fällen sollte keine Online-Anzeige vorgenommen werden – das dauert zu lange. Die Telefonnummer 110 sollte sofort gewählt werden“, betont sie. ...

Was tun, wenn man Opfer von K.O.-Tropfen geworden ist?

Kümmert euch um die Freundin, wenn es ihr plötzlich schlecht geht oder wenn ihr das Gefühl habt, dass sie benommen, orientierungslos oder ungewöhnlich euphorisiert ist. Lasst sie dann nicht alleine und lasst sie nicht von einer fremden Person heimbringen – auch nicht, wenn sich diese dazu anbietet! Wenn eure Freundin bewusstlos wird oder auf Ansprache nicht mehr reagiert, dann ruft sofort den Notarzt. Die Notrufnummern 110 (Polizei) und 112 (Notarzt) funktionieren kostenlos von jedem Telefon, übrigens auch von Handys ohne Guthaben. Gerne werden von Partybesuchern alkoholische Getränke von daheim mitgebracht und außerhalb der Party deponiert, um so den Kauf von Getränken zu umgehen. Diese unbeaufsichtigt deponierten Getränke können leicht mit K.O.-Tropfen versetzt werden. Eltern sollten mit ihren heranwachsenden Kindern über dieses Thema sprechen und ihnen deutlich machen, dass sie in Verdachts- oder Notfällen auch mitten in der Nacht angerufen werden können und dann für ihr Kind da sein werden.

Wie geht man im Notfall vor?

Wenn man bewusstlos war und vermutet, sexuell misshandelt worden zu sein, solltest man sofort einen Notarzt rufen, in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses gehen oder die Polizei benachrichtigen. Es ist wichtig, dass man eine Vertrauensperson mitnimmt, denn man sollte nicht allein sein. Opfer sollten im Krankenhaus darauf bestehen, dass die Verletzungen dokumentiert werden, Abstriche genommen und Blut sowie Urinproben auf entsprechende Substanzen untersucht werden. Schnelles Handeln ist gefragt, da sich K.O.-Tropfen im Körper nur kurz nachweisen lassen. Vor der ärztlichen Untersuchung sollte man sich auch nicht waschen, damit keine Beweise vernichtet werden. Auch die Kleidung ist bei der Beweisaufnahme wichtig. Es sollte auch ein Gedächtnisprotokoll von den Geschehnissen, an die man sich noch erinnern kann, angefertigt werden. Das kann für zukünftige Vernehmungen hilfereich sein, beispielsweise wenn man eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Wer hilft bei der emotionalen Aufarbeitung?

Sollte das Opfer nach dem Vorfall mit der Situation emotional nicht umgehen können, kann es sich Unterstützung holen bei der AWO-Frauenberatungsstelle des Kreises Höxter (Telefon 0160/93793030 und -35, E-Mail frauenberatungsstelle@awo-hoexter.de) oder bei der Caritas-Beratungsstelle (Telefon 05271/371460, E-Mail info@bz-brakel.de ) sowie beim bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 08000/116016. Auch Jungen und Männer können Opfer von K.O.-Tropfen werden und auch sie können sich an die AWO und an die Caritas wenden oder an das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“: 08000/1239900, beratung@maennerhilfetelefon.de.

Wie kann man außerdem vorbeugen?

Vorfälle mit K.O.-Tropfen nehmen zu. Es ist wichtig, dass sich junge Menschen einmischen und verantwortungsvoll handeln – wenn man etwa von Kumpeln erfährt, dass sie K.O-Tropfen benutzen wollen, um Mädchen gefügig zu machen.