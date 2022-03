Forscher suchen geheimen Gang am Desenberg

Warburg

20 Jahre lang hat Hans-Werner Peine einen geheimen Stollen am Desenberg gesucht. Doch als der LWL-Abteilungsleiter für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie in Westfalen-Lippe im Oktober in Rente ging, war immer noch unklar, wo sich der Tunnel befinden könnte. Bis heute. Wie berichtet sind Forscher der Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU) dem Zeugnis der Warburger Geschichte auf der Spur.

Von Daniel Lüns