Geldautomat in Rhoden gesprengt

Am frühen Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Diemelstadt-Rhoden gesprengt. Sie erbeuteten Geld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nach ihnen. Personen wurden nicht verletzt. Die Spurensicherung am Tatort dauert am Vormittag noch an.

In Rhoden ist in der Nacht zu Freitag ein Geldautomat gesprengt worden.

Anwohner hatten gegen 3.30 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Volksbankfiliale an der Rhoder Landstraße gehört und die Polizei verständigt. Anschließend beobachteten sie mindestens drei Personen, die in einen dunklen Audi stiegen und mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Autobahn A 44 flüchteten.

Die in dem Gebäude wohnenden Personen konnten ihre Wohnungen teilweise schockiert aber unverletzt verlassen. Durch die Explosion wurden der Vorraum der Bank sowie der Geldautomat erheblich beschädigt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf etwa 50.000 Euro.

Die Großfahndung nach den Tätern, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ohne Erfolg. Bei der Tat erbeuteten die Täter Bargeld aus dem Automaten, die Höhe steht derzeit noch nicht fest. Einige durch die Sprengung verstreute Geldscheine blieben am Tatort zurück.

Am Tatort werden noch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vorgenommen, die durch den Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen unterstützt werden, berichtet die Polizei. Auf welche Art und Weise die Täter die Explosion herbeiführten, ist nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach. Die herbeigerufene Feuerwehr Diemelstadt teilte in sozialen Medien mit, dass Gasgeruch in der Luft lag.

Zeugen, die in der Nacht zu Freitag Verdächtiges in Diemelstadt-Rhoden oder auf der A44 beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Erst in der vergangenen Woche war im benachbarten Diemelstadt-Wrexen die Filiale der Sparkasse an der Klappstraße wieder geöffnet worden, nachdem auch dort Ende Oktober 2021 der Automat in die Luft gesprengt worden war. In Wrexen wird das Foyer der Bank nun um 23 Uhr geschlossen, um vor weiteren Überfällen geschützt zu sein.