Gemeinden wachsen zusammen

Borgentreich/Willebadessen

Voraussichtlich Anfang 2022 soll der zukünftige Pastorale Raum Willebadessen-Peckelsheim-Borgentreich an den Start gehen. Als Auftaktveranstaltung auf dem Weg dahin gab es am vergangenen Sonntag einen Kennenlerntag im Christlichen Bildungswerk „Die Hegge“ in Willebadessen-Niesen.

Von Bettina Peters