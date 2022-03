Gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg setzen

„Pulse of Europe“ will Brakeler Bündnis für Frieden und Solidarität gründen

Brakel

Die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“, Initiative Brakel, möchte für die Nethestadt ein „Bündnis für Frieden und Solidarität“ ins Leben rufen. Mit diesem Anliegen haben die Aktiven jetzt Vereine, Organisationen, Schulen, Religionsgemeinschaften und auch die Ratsmitglieder angeschrieben. „Wir möchten die Aktivitäten für die Ukraine bündeln und am Sonntag, 3. April, eine gemeinsame Mahnwache gestalten“, kündigt Rainer Pauli, Sprecher der Initiative „Pulse of Europe Brakel“, auf Anfrage dieser Zeitung an.

Von Sabine Robrecht