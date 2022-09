Generationswechsel zum 30-jährigen Firmengeburtstag   in Bad Driburg

30 erfolgreiche Jahre gilt es für das Familienunternehmen UKL iT & Logistik in diesen Tagen zu feiern, und der Rückblick zeigt eine durchaus beeindruckende Entwicklung zu einem bedeutenden Akteur in der nationalen und internationalen Logistikbranche mit derzeit etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

UKL iT & Logistik GmbH in Bad Driburg feiert eine gute Entwicklung

Das 30-jährige Firmenbestehen feierte die UKL iT & Logistik kürzlich an einem Wochenende in Hamburg u.a. mit einem tollen Kochevent, das Foto zeigt den größten Teil des Teams.

Es hatte alles klein angefangen. Anfang der 90er Jahre räumten die Eheleute Maria und Klemens Lübeck den Dachboden des eigenen Zuhauses in Bad Driburg-Reelsen für die Firmengründung frei. Das kleine Büro bot den beiden eine gute Umgebung für erste erfolgreiche Jahre, war aber zu klein, als die Einstellung von Personal erforderlich wurde. Ab 1994 diente eine angemietete Wohnung als Firmensitz. Mit dem 1997 neu erbauten Bürohaus, auch wieder in Reelsen, war dann endlich ein professionelles und repräsentatives Arbeitsumfeld geschaffen, das bis in die 2010er Jahre ausreichte, dann aber wiederum zu klein wurde.

2014 ist die Firma umgezogen

So erwarb die Firma 2014 ein geeignetes Grundstück in der Brakeler Straße 26 in Bad Driburg und baute dort den heutigen Firmensitz, der an Platz und technischer Ausstattung alles bietet, was die inzwischen angewachsene Belegschaft sich wünscht und für ihre Arbeit benötigt.

„Unser Kernprodukt“, erläutert Noch-Geschäftsführer Klemens Lübeck, „ist heute im Grunde dasselbe wie 1992 im Dachbodenbüro.“ Es geht um IT-gestützte Lösungen für den Schienengüterverkehr, mit denen die Beteiligten – unter anderem Verlader, Warenempfänger, Infrastrukturbetreiber, die Eisenbahnen – die in hochkomplexen Prozessen entstehenden Daten so erhalten, wie sie sie brauchen. Die Gründungsidee des Unternehmens war, den Eisenbahntransport vom Versand bis zum Empfang mit Statusinformationen zu begleiten. Jeder, der heute im Internet einkauft, kennt das: Durch die Sendungsverfolgung weiß man stets, wo die Ware ist und wann sie eintrifft, während sie früher einfach irgendwann da war. Auch Eisenbahntransporte kamen in den 90er Jahren einfach irgendwann an, obwohl die Wegedaten „irgendwo und in irgendeiner Form“ auch damals schon vorlagen. Diese für ihre Kunden zu sammeln und nach deren Bedarf aufzubereiten, ist ein hochkomplexer Prozess und das Kernprodukt der UKL.

GPS und elektronische Hilfsmittel sind Alltag

Selbstverständlich hat sich diese Grundidee in den vergangenen 30 Jahren rasant fortentwickelt. GPS, intelligente Fahrplanberechnungen, Nutzung der verschiedenen Datenhaushalte und mehr erlauben heute, relevante Informationen zu Sendungen zu generieren, an die vor wenigen Jahren noch niemand gedacht hat. Hinzu kommen Dienstleistungen wie die automatische Prüfung von Rechnungsdaten, elektronischer Austausch von Frachtbriefdaten. Mit dem jüngsten Produkt, dem Bahnstrom-Management, haben Eisenbahnverkehrsunternehmen den sehr wichtigen Kostenfaktor Strom für ihre E-Loks bestens im Blick.

Die UKL erstellt und vertreibt Software, vor allem aber auch Dienstleistungen, die mit Hilfe dieser Software erledigt werden. Dafür müssen zahlreiche Datenschnittstellen mit ihren komplexen und zeitkritischen Prozessen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, beobachtet und verbunden werden.

Für all diese Aufgaben braucht es qualifiziertes und engagiertes Personal. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Kapital unserer Firma“, sagt Geschäftsführer Christian Lübeck. Deshalb ist die wichtigste Herausforderung des Managements, das Unternehmen am Arbeitsmarkt als modernen und attraktiven Arbeitgeber aufzustellen. Die UKL bildet seit Jahren in verschiedenen Ausbildungsberufen aus, und das vorhandene Personal wird laufend weitergebildet.

Beschäftigte identifizieren sich mit der Firma

Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Arbeit und Abstimmung mit dem Familien- und Privatleben machen die UKL zu einem Unternehmen, in dem die Beschäftigten gerne arbeiten. „Das ist zeitgemäß und eine Win-Win-Situation für das Unternehmen sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,“ sagt Christian Lübeck. „Es liegt auch in unserer DNA als Familienbetrieb, dass die Beschäftigten sich bei uns wohl fühlen und sich in hohem Maße mit der Firma identifizieren.“

Das hat sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt, die das Unternehmen gut verkraftet hat. Auch in der UKL war es aus Infektionsschutzgründen notwendig gewesen, teilweise auf Homeoffice umzustellen, was an die Teamqualitäten der Belegschaft hohe Anforderungen stellt. Die Erfahrungen waren gut. Heute ist das hybride Model, die Kombination aus Homeoffice und Präsenz, aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.

Nach 30 erfolgreichen Geschäftsjahren geht das Gründerpaar jetzt in den verdienten Ruhestand, und für das Unternehmen tritt ein Umbruch ein. Christian, der älteste Sohn, kennt das Unternehmen von Kindesbeinen an. Er war beruflich zunächst eigene Wege gegangen und schließlich 2014 in die Firma eingetreten mit der Perspektive, sie beim Ausscheiden seiner Eltern später zu übernehmen. Mit einem Studium der Wirtschaftsinformatik und anschließenden Führungspositionen bei unterschiedlichen Unternehmen ist Christian Lübeck für seine neue Aufgabe hervorragend qualifiziert.

Generationswechsel lange vorbereitet

So ist die UKL weiterhin als Familienunternehmen am Markt. Der Generationenwechsel wird seit 2014 intensiv vorbereitet, und erkennbar wurde dabei, dass die Balance von Kontinuität und Veränderung gelingt. Das macht es für das Gründerpaar jetzt leicht, dem Sohn die Leitung zu übergeben und loszulassen.

Und der Sohn hat Lust und Ideen. Er übernimmt ein Unternehmen mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten. Der Markt ist gut: Der Güterverkehr ist als umweltfreundliches und nachhaltiges Transportmittel politisch gewollt und wird einen zunehmenden Bedarf an IT-Dienstleistungen hervorrufen. Und die UKL ist für diesen Markt hervorragend aufgestellt.