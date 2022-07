Germeter Schwestern öffnen den Sinnesgarten

Im Juni ist in Germete das große Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen des Herz-Jesu-Institutes gefeiert worden. Nun laden die Germeter Schwestern gemeinsam mit der Zukunftswerkstatt Ökumene wieder zur Begegnung in den Sinnesgarten hinter dem Quellenhaus ein.

Treffpunkt für alle Interessierten ist am Sonntag, 17. Juli, in der Zeit 15 bis 17 Uhr am Gelände der Schwestern an der Quellenstraße in Germete.

„Die Hochbeete mit Kräutern und Blumen regen wieder zum Schnuppern, Tasten, Schmecken und Schauen an“, berichten die Schwestern in einer Pressemitteilung: „Bei einer Tasse Kaffee mit Waffeln oder Kuchen lassen sich Kontakte pflegen, Gedanken austauschen oder einfach gemütlich miteinander plaudern.“

Zudem besteht die Möglichkeit, sich im Brunnensaal die reichlich bebilderte Ausstellung zur 100-jährigen Geschichte der Gemeinschaft, zu ihrem Gründer und den Missionen in Brasilien, Bolivien und Angola anzuschauen.

Ein besinnlicher Abschluss des gemeinsamen Nachmittags ist um 17 Uhr in der Kapelle.