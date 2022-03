Landesgartenschau 2023 in Höxter: Baustellen-Rundgang in Corvey und an der Weser gewährt Einblicke in gewaltige Fortschritte

Höxter

Der Remtergarten nimmt Form an, im Archäologiepark sind erste Highlights zu sehen, und über der Weser entsteht eine Landschaftsscholle mit Blick auf den Fluss: Ein Baustellen-Rundgang in Corvey und an der Weser gewährte jetzt spannende Einblicke in den gewaltigen Fortschritt der Arbeiten für die Landesgartenschau 2023 in Höxter.

Von Sabine Robrecht