Geschichten gehen zu Herzen

Wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen, dann wird die Welt gefühlt ganz klein. Denn trotz aller Unterschiedlichkeit der Kulturen, der Lebensumstände und der Schicksale schlägt in uns allen das gleiche Herz. Liebe, Trauer, Hoffnung, Freude, Leidenschaft – diese gemeinsamen Empfindungen verbinden die Charaktere dieser Welt trotz ihrer Vielfalt zu einer Menschheitsfamilie. Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Kreis Höxter in Brakel führen diese große Familie in einem internationalen Buchprojekt zusammen: Sie lassen Menschen aus aller Welt aus ihrem Leben erzählen und wecken mit diesen authentischen Geschichten Verständnis und Verbundenheit.

Das Berufskolleg setzt Zeichen des Zusammenhalts: Schülerinnen und Schüler des Bildungsgangs Kulturmanagement haben sich mit ihrer Lehrerin Nadine Kohlbrok mit selbst designter Mode an der Ausstellung „we could be heroes“ beteiligt

Die Initiative mit dem Titel „Simple Human Stories“ (einfache menschliche Geschichten) nimmt inzwischen Konturen an. Die bereits vorliegenden Geschichten spannen einen Bogen von Brakel bis in die Krisenregionen dieser Welt. Gemeinsam haben die Texte, dass sie nicht nur die Vernunft, sondern vor allem die Herzen der Leserinnen und Leser erreichen. Diese Ebene ist der Entstehungsort wichtiger Empfindungen wie Empathie. Dieses Einfühlungsvermögen mobilisiert Achtsamkeit und Toleranz und mithin auch Weltoffenheit und Hilfsbereitschaft.

Buchidee aus Kunstaktion entstanden

Das zu erreichen, würde die beteiligten Schülerinnen und Schüler freuen. Sie realisieren dieses Projekt im Rahmen innovativen Schulfachs „Being social“ am beruflichen Gymnasium. Zur Seite stehen ihnen die Lehrerinnen Marita Menne und Marei Koch. Aus anderen Bildungsgängen ihrer Schule erfahren sie viel Unterstützung: Schülerinnen und Schüler flankieren die Initiative mit selbst designten T-Shirts. Diese tragen die Herzensbotschaft der Kunstaktion „A Heart For You“, aus der heraus die Buchidee mit den „Human Stories“ entstanden ist. „Die Schülergenossenschaft wird 2022 die Shirts für den guten Zweck anbieten“, berichtet Marita Menne. Andere Schülerinnen und Schüler illustrieren Geschichten des Buchs.

Die Mädchen und Jungen der kleinen Privatschule in der Nähe der Flüchtlingscamps bei Idlib haben sich im Frühjahr 2021 bei den Menschen in Brakel und Umgebung für die Unterstützung bedankt. Foto: privat „Bildung in Idlib“: Unter dieser Leitidee hat Mohamed Alali, ehemaliger Schüler des Kreis-Berufskollegs, von Brakel aus in seinem Heimatland Syrien ein Schulprojekt ins Leben gerufen. Dieser Initiative kommt der Erlös des Buchprojekts „Simple Human Stories“ zugute.

Kinder aus den Flüchtlingscamps bei Idlib lernen in einem mit Hilfe von Spendengeldern eingerichteten Klassenraum Lesen, Schreiben, Mathe und Englisch (Berichte vom 24. Dezember 2020 und 2. April 2021). Zwei Lehrer unterrichten in dieser kleinen privaten Schule inzwischen mehr als 50 Kinder.

Der Verein „Marah“ sammelt in Brakel und Umgebung seit Monaten erfolgreich Spenden für dieses Projekt. Wer ebenfalls helfen möchte, kann unter dem Stichwort „Bildung in Idlib“ einen Betrag auf das Spendenkonto des Vereins überweisen. Die Bankdaten: IBAN DE62 4726 4367 6004 0637 00, BIC GENODEM1STM (Vereinigte Volksbank). ...

Ihre Bilder stammen zum Teil aus der internationalen digitalen Ausstellung „we could be heroes“ der Gruppe „KraftART“ des Kreis-Berufskollegs in Brakel. Für dieses Projekt haben die jungen Menschen weltweit Mitwirkende gewinnen können. Studierende des Zefat Academic Institut Jerusalem und die Deusche Schule Nairobi stellen Beiträge zur Verfügung. Auch sind Kunstschaffende aus den Heimatländern der Schülerinnen und Schüler dabei. Am KreisBerufskolleg sind viele Nationen vertreten – darunter Krisengebiete wie Afghanistan und Syrien. Die jungen Menschen aus diesen und anderen Ländern bringen sich mit Leidenschaft und Tatkraft in Projekte wie die digitale Ausstellung „we could be heroes“ (wir könnten Helden sein) ein.

Ausstellung für Preis nominiert

Diese innovative Initiative ist für den Publikumspreis im Rahmen des bundesweiten Digitaltages im Juni 2022, Kategorie „Digitaler Zusammenhalt“, nominiert. Das Online-Voting läuft bis 19. Dezember unter www.digital-miteinander.de/publikumspreis-abstimmung. „Natürlich hoffen wir, dass viele Menschen für uns abstimmen“, sagt Marita Menne.

Das digitale Ausstellungsprojekt hat das gleiche Ziel wie die „Simple Human Stories“: „Wir möchten zusammen mit allen Menschen ein Bekenntnis für eine offene und demokratische Gesellschaft ablegen“, betonen die beteiligten Schülerinnen und Schüler, die Förderern wie dem Energieversorger „Westfalen Weser“ für ihre Unterstützung danken.

Die berührenden Geschichten gewähren Einblicke in schwere Schicksale und in beklemmende Erfahrungen von Unrecht, Krieg und Flucht. Der Sammelband enthält bewusst aber auch Heiteres. Denn das Leben schreibt ja auch schöne Geschichten.

Familientradition zum Annentag

Eine davon steuert Ruth Bowinkelmann (80) aus Brakel bei. Sie erzählt von einer liebgewonnenen Annentags-Tradition ihrer Familie: Die längst erwachsenen Kinder kommen jedes Jahr zum Fest nach Hause und treffen sich seit nunmehr 27 Jahren im Garten der Eltern mit ebenfalls angereisten Freunden.

Ruth Bowingelmann beteiligt sich mit ihrer Geschichte am Buchprojekt "Simple Human Stories". Foto: Berufskolleg

„Wir freuen uns über diese schöne Geschichte“, sagt Marita Menne. Bis 15. Januar nehmen sie und die Schülerinnen und Schüler weitere Geschichten für den Sammelband an. Er erscheint gedruckt und digital und wird ins Englische übersetzt.