Glanzvolle Uraufführung in Corvey

In einer feierlichen Vesper zum Tag der Deutschen Einheit wurde am Montag im Rahmen des Jubiläumsprogramms 1200 Jahre Corvey in der Abteikirche das Werk von Walter Steffens „La Primavera“ uraufgeführt. Das Violinkonzert ist eine Bildvertonung, inspiriert von dem weltberühmten Gemälde gleichen Titels des Renaissance-Künstlers Sandro Botticelli.

Es war kein Platz mehr frei, einige mussten stehen, als das Detmolder Kammerorchester unter der Leitung von Daniel Stabrawka, die vereinigten Chöre aus der Region Höxter, Holzminden und Lippe, die Gregorianik Schola Marienmünster und Corvey unter der Leitung von Hans Hermann Jansen musizierten. An der Orgel: Professor Dr. Friedhelm Flamme. Im Mittelpunkt die junge, aber schon mehrfach preisgekrönte Violinsolistin Gina Keiko-Friesicke, für die Steffens diese Auftragskomposition ebenso geschrieben hatte wie für das Detmolder Kammerorchester.

Als „Composer in residence“ der Villa Romana in Florenz hatte Steffens die Gelegenheit, das großformatige Original zu genießen und oft unmittelbar vor dem geliebten Gemälde direkt zu komponieren, wie er sich erinnert.

Der Komponist Walter Steffens lebt in Marienmünster. Foto: Josef Köhne

Es ist eine ungeheure Bewegung, die die Komposition vorwärtstreibt. Zunächst lockte die Nymphe Chloris ausdrucksvoll, langsam und besinnlich schreitend den Windgott Zephir in den Garten der Venus, der sein Glück kaum fassen kann. „Langsam, hingebungsvoll und beseelt“, so will es Steffens nach eigenen Worten in seiner Musik ausdrücken, „gibt sie sich ihm hin.“ Sie erscheint plötzlich als Blumengöttin Flora. Das ist ein sehr bekannter, vielfach reproduzierter Ausschnitt des Gemäldes.

In einem vierten Schritt verwandelt sie sich in der Erzählweise des Bildvertoners Steffens in die Venus, die den Liebesgott Amor zur Welt bringt, der schelmisch auf eine den drei tanzenden Musen seinen Pfeil abschießt. „Sehr langsam und besinnlich endet das Violinkonzert“, beschreibt es der Komponist selbst.

Violinsolistin Gina Keiko-Friesicke beeindruckt Publikum

„Höchste Virtuosität und beseelte Einfachheit beherrschen somit die Auseinandersetzung zwischen Sinnlichkeit und beherrschter Kontrolle“, so will es der Komponist. Höchste Virtuosität erlebten die begeisterten Zuhörer in den Gina Keiko-Friesicke gewidmeten Passagen des Stücks.

Dargeboten wurden neben der Uraufführung von „La Primavera“ auch kurze Werke unter anderem von Arvo Pärt, Felix Mendelsson und Edvard Grieg. Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek ging in seiner Auslegung auf die drei Musen des Gemäldes ein, sah darin eine Parallele zu dem Glaube-Hoffnung-Liebe-Motiv des Evangeliums, um dann mit Einigkeit-und-Recht-und-Freiheit des Deutschlandliedes einen Bogen schlagen zu können zur politischen Bedeutung des Tages der deutschen Einheit.