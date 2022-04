Glauben und Wissen, Religion und Aufklärung

Höxter

Professor Hubert Wolf, katholischer Priester und Ordinarius für Kirchengeschichte an der Universität Münster, ist am Sonntag, 1. Mai, Festredner der 19. Hofmann-von-Fallersleben-Rede in Corvey bei Höxter. Die renommierte Veranstaltungsreihe unter dem Leitwort „Nachdenken über Deutschland“ erinnert an August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der von 1860 bis zu seinem Tod Bibliothekar der fürstlichen Bibliothek in Corvey war.

Von Sabine Robrecht