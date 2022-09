Godelheim startet ins Jubiläumswochenende

Das Festwochende zum 1200-jährigen Ortsjubiläum in Godelheim hat an diesem Samstag (3. September) abwechslungsreich begonnen. Der Dorfflohmarkt lud ebenso wie weitere Aktionen zum Bummeln, Plaudern und Freudetreffen ein.

Bummeln, schauen, Schnäppchen machen: Der Dorf-Flohmarkt in Godelheim war einen Rundgang wert, fanden auch Tobias Dedroogh und seine beiden Söhne. Margret Golüke-Knuhr (2. von rechts) und ihr Ehemann Horst Knuhr (beide Förderverein "Godelheim e.V.)" machten beim Flohmarkt ebenso mit wie die befreundete Barbara Neubacher (links) aus Bruchhausen.

"Die Freude steht im Vordergrund", sagt Barbara Neubacher aus Bruchhausen an diesem sonnigen Nachmittag. Ihr Stand schließt sich nahtlos an den des befreundeten Ehepaares Margret und Horst Golüke-Knuhr an. Zusammen bieten sie vor dem Wohnhaus der Familie allerlei Schätze feil. "Das macht mehr Spaß als sie bei Ebay anzubieten", strahlt Barbara Neubauer, die dem Förderverein "Godelheim e.V." für sein vielseitiges Programm zum Ortsjubiläum Anerkennung zollt.

Großes Interesse fanden die Führungen im Haus Brunnen. Foto: Michael Robrecht

Margret Golüke-Knuhr ist Vorsitzende des Vereins. Ihr Ehemann engagiert sich ebenfalls im Vorstand. Den Flohmarkt haben die Aktiven zum vierten Mal auf die Beine gestellt. Jetzt war er Teil des Jubiläums. Etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unter ihnen auch einige auswärtige Gäste, boten überall im Dorf ihre Schätze feil. Vom Spielzeug bis zum Kerzenständer, von Schallplatten-Raritäten bis zur gut erhaltenen Second-Hand-Kleidung war alles dabei.

Auf großes Interesse stießen auch die Haus- und Gartenführungen, zu denen der Besitzer des "Haus Brunnen" am ersten Festtag die Tore öffnete.

Die Blaskapelle Godelheim gewährte Einblicke in ihre Spielfreude: Stefanie Büse (hinten von links), Finja Wennemann, Raphael Mutter, Laurenz Amft, Theo Büse, Johanna Dohmann (vonre) und Christoph Dohmann stellten ihre Instrumente vor. Foto: Sabine Robrecht

Den Tag genutzt hat auch die Blaskapelle Goedelheim: Auf dem Schulhof der ehemaligen Schule stellten Musikerinnen und Musiker des Vereins ihre Instrumente vor - Ausprobieren inklusive. Das junge Team vermittelte auch einen Eindruck von der gemeinsamen Spielfreude und hofft, möglichst viele der jungen Gäste demnächst beim Instrumentenunterricht wiederzusehen.

Live-Musik und kulinarische Stärkungen rundeten den ersten Festtag im Jubiläumsdorf ab.