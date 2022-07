Gospelchor gibt Benefizkonzert

Der neu gewählte Vorstand des Gospelchores „be voices“ steigt gleich mit der Organisation eines Benefizkonzerts für den Beverunger Tisch ein. Das Konzert am Samstag, 23. Juli, beginnt um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Beverungen.

Chorleiterin Ghislaine Seydler hat ein abwechslungsreiches Programm mit Liedern in deutscher und englischer Sprache zusammengestellt. Die Zuhörer erwartet auch Filmmusik in der Muttersprache der Chorleiterin, in Französisch. Thorsten Seydler wird den Chor wieder am E-Piano begleiten. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden für den Beverunger Tisch wird gebeten.

Mitstreiter willkommen

Am Montag, 22. August, beginnen die Proben wieder, die immer montags zwischen 18 und 19.45 Uhr im ev. Gemeindehaus stattfinden. Wer sich für das Mitsingen interessiert, kann einfach dazuzukommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Informationen gibt es auch auf www.bevoices.de oder beim Vorstandsteam Brigitte Preuß, 0170/5542411, Daniela Henke, 0173/8242949, oder Loreen Friedrich, 0178/8173111.

Geehrt wurden (v. l.) Marion Kaufmann, Brigitte Preuß, Karin Graefe, Peter Danielmeyer, Sylvia Müller-Henke, Theo Jungblut, Edith Witzel, Gisbert Bläsing, Astrid Voss, Johannes Fähnrich und (nicht im Bild) Ingrid Hake und Christian Danielmeyer. Foto: Johannes Fähnrich

Auf der Jahreshauptversammlung wurden Theo Jungblut als Vorsitzender und Michael Bexen als Stellvertreter mit herzlichem Dank aus ihrem Amt verabschiedet, das sie zehn Jahre innehatten. Neu ins Vorstandsteam wurden Loreen Friedrich, Daniela Henke und Brigitte Preuß gewählt. Maria Pilhofer führt weiterhin die Finanzen und Rita Hake engagiert sich weiterhin als Text- und Notenwartin. Für ihr langjähriges Engagement als Sänger oder Sängerin wurden bei der Versammlung geehrt für zehn Jahre: Ingrid Hake, Marion Kaufmann, Peter Danielmeyer, Christian Danielmeyer, Theo Jungblut, Johannes Fähnrich und für 20 Jahre: Astrid Voss, Edith Witzel, Gisbert Bläsing, Sylvia Müller-Henke, Brigitte Preuß und Karin Graefe.