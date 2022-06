Gospelchor „Living Voices“ gibt Konzerte in Corvey und Brenkhausen

Dass das Welterbe Corvey 2022 Jubiläum feiert, ist landauf, landab längst in aller Munde. Doch auch der Ort Brenkhausen kann auf eine 1200 Jahre währende Geschichte zurückschauen. Ein Doppeljubiläum, wie gemacht für die umtriebigen „Living Voices“, um ein stilübergreifendes „Geburtstagsprogramm“ zu planen. Mit ins Boot geholt haben die Sängerinnen und Sänger den Projektchor „Neustart“, die Musiker von Brakel-Brass sowie die Blaskapelle Brenkhausen.

Nicht als aktiv Mitwirkende, aber als gern gesehene Zuhörerin habe zudem die Präsidentin des Chorverbandes NRW, Regina van Dinther, ihr Kommen angekündigt, berichtet Chorsprecher Werner Humann. Nachdem „Living Voices“ jüngst die Zusage für Mittel aus dem Förderprogramm „Neustart Amateurmusik“ des Bundesmusikverbandes Chor & Orchester erhalten habe, sei der daraus resultierende Konzertbesuch der Präsidentin eine ganz besondere Ehre.

Emotional, kraftvoll, mitreißend

Es ist ein abwechslungsreiches Programm, auf das sich der hohe Besuch freuen kann: „Da ist für jeden etwas dabei: für Gospel-Fans und Jazz-Liebhaber, für Schwärmer und Romantiker, für Draufgänger und Freunde der leisen Töne und für alle, die einfach gute Musik hören wollen“, wirbt Humann.

So erwarten das Publikum ausgefuchste und innovative Arrangements sowie satte Grooves zwischen Forte und Pianissimo, kraftvoller Sound und vielschichtige Klangfarben, mit denen alle Mitwirkenden dafür sorgen, dass die Besucher gar nicht anders können, als mit den Fingern zu schnippen oder den Füßen zu wippen. „Swingende Leichtigkeit, pulsierender Rhythmus, gefühlsgeladene Melodien: Wir bringen Ohrschmeichler auf die Bühne, die in die Beine gehen“, versprechen die Musiker.

Feuerwerk an Klang und Spielfreude

Ganz anders, aber nicht minder mitreißend: Der Klang der Orgelwerke von Michael Praetorius, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach. Die historischen Orgeln werden gespielt von Simon Brüggeshemke, der seit 2021 als Leuchtturm-Kirchenmusiker im Pastoralverbund Bad Driburg aktiv ist. Brüggeshemke hat seine Auswahl insbesondere auf die Corveyer Orgel abgestimmt, die nach umfangreichen Restaurierungen 2021 wieder eingeweiht wurde.

Freuen sich auf die beiden Jubiläumskonzerte: der Chorvorstand und das Orgateam des Förderprojekts mit Johannes Lücking, Werner Humann, Claudia Wulf, Helga Frewer, Hans-Hermann Behre und Rainer Löhr (von links). Foto: Living Voices

Und immer, wenn es so richtig festlich wird, dürfen natürlich auch sie nicht fehlen: Pauken und Trompeten. Keine Frage also, dass zum Finale der beiden Jubiläumskonzerte eine feierliche Fanfare für Blechbläser und Schlagwerk erschallen wird. John Rutter (*1945) hat die Instrumente in seiner Bearbeitung des Chorals „Nun danket alle Gott“ prächtig in Szene gesetzt. Chorleiter Johannes Lücking: „Rutter hat mit diesem Werk eine eindrucksvolle und zeitgemäße Fassung des bekannten Dankliedes geschaffen, das zuvor auch in Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören sein wird.Wer mag, ist eingeladen mitzusingen und kann im gemeinsamen Gesang eine ganz besondere Art des Verbundenseins mit Anderen erleben“.

Die Konzerte finden bei freiem Eintritt am Samstag, 25. Juni (Pfarrkiche Brenkhausen), und am Sonntag, 26. Juni (Abteikirche Corvey), jeweils um 17 Uhr statt. Es ist möglich, vorab einen Platz zu reservieren. Bis zum 23. Juni nimmt Chormanager Rainer Löhr Wünsche entgegen (05271 920103 oder E-Mail: rainer.loehr@gmx.net). Weitere Informationen gibt es auf der Website des Chores: www.living-voices.jimdo.com.