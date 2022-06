Grandiose Premiere der Freilichtbühne Bökendorf

Brakel-Bökendorf

Eine Elfenkönigin verliebt sich in einen Esel, ein junger Prinz will plötzlich die zur Frau, die er mit aller Macht ablehnt: In dieser Nacht wirkt ein geheimnisvoller Zauber, der die davon Befallenen liebestoll werden lässt. Es ist die Nacht des „Sommernachtstraums“, den die Freilichtbühne Bökendorf in einer ganz grandiosen Weise präsentiert.

Von Wolfgang Braun