Grundschulklasse muss schließen

Weil sicht acht Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus angesteckt haben, bleibt eine zweite Klasse an der Grundschule in Dalhausen von Dienstag an geschlossen.

Diese Entscheidung hat die Schulleitung nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt am Mittag getroffen. Betroffen sind nach Informationen dieser Zeitung bislang acht Schüler. Schulleiterin Birgit Riepe-Dewender schreibt in einem Brief an die Eltern voner "hohen Infektionslage".