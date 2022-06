Gruß aus dem Kreis Höxter

Niemals geht man so ganz: Getreu diesem immergrünen Titel von Trude Herr halten all die jungen Menschen, die nach dem Schulabschluss in die Ferne schweifen, ihrer Heimatregion im Herzen die Treue. Diese Verbundenheit bestärkt die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW). Sie beschenkt erstmals etwa 800 Abiturientinnen und Abiturienten mit einer Heimatbox voller netter Andenken und Rückkehranreize.

Ziel dieser Offensive ist es nämlich, dass die jungen „Bildungsmigranten“ nach Studium, Ausbildung und Berufsstart aus den Ballungsräumen ins schöne Kulturland zurückkehren.

Das schuhkartongroße Paket zeigt schon von außen, was im Kreis Höxter steckt: Knackige Daten und Zahlen führen die Wirtschaftskraft der Region vor Augen. Wer die Box öffnet, stößt auf originelle Werbemittel der zwölf Projektpartner aus Wirtschaft, Kultur und Verwaltung. Pfiffig beispielsweise ist das Schneidebrettchen – ein Gruß der Rückkehragentur für den Kreis Höxter. „Mit diesem Brettchen erobert sich die Region die Küchen der Studentenwohnungen“, erläutert Julia Handtke, Leiterin der Rückkehragentur, die Strategie. Der Hashtag #ichwilldich strahlt den jungen Menschen beim Gemüseschneiden auf dem Brettchen in großen Lettern mit der Botschaft entgegen, dass sie zuhause als Fachkräfte und auch als Mitgestalter etwa von Dorfgemeinschaften gefragt sind.

Wenn das kein Grund zum Wiederkommen ist: Die Heimatbox ist mit vielen Nettigkeiten gefüllt. Foto: Sabine Robrecht

Der Schlüsselanhänger in der Geschenkbox ist ein weiterer liebenswerter Gruß aus der Heimat. Er sagt „Ich häng an dir“.

Anreize zur Rückkehr haben die beteiligten Unternehmen und Institutionen und nicht zuletzt auch die Freilichtbühne Bökendorf beigelegt. Die Ehrenamtlichen begeistern Jahr für Jahr mit Leidenschaft, Können und Professionalität. Das Publikum ist in jeder Saison hingerissen – so auch jetzt wieder. Das Kinderstück „Peter Pan – fliege deinen Traum“ hat gerade eine glanzvolle Premiere gefeiert.

Neben den Kulturschaffenden der Bühne sind an der Heimatbox die Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter (WIH), die Kreishandwerkerschaft, die Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE), die Rückkehragentur der GfW, die Vereinigte Volksbank, die Volksbank Höxter und die Firmen FSB Brakel, Gebrüder Becker Höxter, Goeken backen Bad Driburg, Reitz Ventilatoren Albaxen, und Kosbahn Karton beteiligt. Sie alle sehen in dieser Initiative die Möglichkeit, sich den Fachkräften von morgen zu präsentieren und auf sich und die Region aufmerksam zu machen.

Fachkräfte von morgen

Die Fachkräfte von morgen sind die Zielgruppe dieser Standortmarketing-Offensive: „Die Wirtschaftsvielfalt und die Jobmöglichkeiten für Akademiker im Kreis Höxter werden vielfach unterschätzt“, erläutert Julia Handkte. Auch vor diesem Hintergrund sieht Landrat Michael Stickeln in der Heimatbox mit ihren „guten Gaben“ ein wirkungsvolles Instrument zur Imagewerbung für die X-Region und ihren attraktiven Mix aus Branchen und Berufsfeldern. „Die jungen Menschen sollen natürlich hinaus in die Welt gehen. Ich ermuntere sie ausdrücklich, in der jetzt anstehenden Lebensphase möglichst viele Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln“, betont Stickeln. „Wir hoffen aber, dass sie zurückkehren und sich für den Kreis Höxter als Arbeits- und Lebensmittelpunkt entscheiden.“ In diesem Sinne lasse der Kreis die Wegzügler „nie so richtig los“.

„Mit der Heimatbox werfen wir einen Anker“, unterstreicht Julia Handtke. Sie hat aber auch weitere Instrumente für den kurzen Draht in die Heimat geschaffen. Die Internetplattform der Agentur hält eine Fülle von Informationen bereit. Julia Handtke führt Unternehmen und Rückkehrwillige zusammen. Ein Newsletter hält potenzielle Rückkehrer und Zuzügler auf dem Laufenden.

Festes Instrument

Die Heimatbox setzt jetzt noch früher an. Sie wendet sich an die, die erst mal gehen wollen. Deshalb haben die Ideengeber und Projektpartner die Geschenketruhe der Zielgruppe, die „flügge“ wird, entsprechend im Hangar des Flugplatzes Höxter-Holzminden der Öffentlichkeit vorgestellt.

In den nächsten Jahren soll die Box ein festes Instrument im Standortmarketing des Kreises Höxter werden, kündigt Heiko Böddeker, Referent Standortmarketing bei der GfW, an. Unternehmen, die sich beteiligen wollten, können sich bei der GfW melden. „Neben der Aktion zum Abitur planen wir, die Box auch an Azubis zu verteilen oder für neue Mitarbeiter in Unternehmen als Willkommensgruß einzusetzen“, skizziert er die Ideen.

Die erste Rundreise durch die Schulen ist fast beendet. Die meisten Abiturientinnen und Abiturienten haben den Gruß aus der Heimat erhalten. Die Brettchen werden also bald in viele Studentenwohnungen mit einziehen.