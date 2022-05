Guido Karp aus Holzhausen hat ein Herz für Oldtimer

Nieheimer Ratsherr schraubt gerne an mobilen Schätzchen

„Seit ich die Oldies besitze, haben die noch keine Werkstatt von innen gesehen“, bemerkt Karp. Der gelernte Schlosser erledigt sämtliche Arbeiten selbst. Für die Lust am Schrauben hat Karp ganze zwei Jahre Zeit in seinen Mercedes W 123 (Baujahr 1982) investiert, den er 2019 angemeldet hat und den er gerne für gemütliche Ausfahrten nutzt. Und er ist überzeugt, dass es nichts gibt, was nicht geht.