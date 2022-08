Gutachten: Bürgerinitiative sieht ihre Kritik am Zwischenlager für Atommüll in Würgassen bestätigt

„Zudem würde ein ZBL laut Gutachten lediglich einen geringen Vorteil bieten: mehr als 80 Prozent der Atomabfälle für Schacht Konrad könnten sowohl mit als auch ohne ZBL im gleichen Zeitraum der Endlagerung zugeführt werden. Nur für 15 bis 20 Prozent der einzulagernden Abfälle, das sind etwa 8000 Gebinde, welche mehrheitlich in Zwischenlagern der öffentlichen Hand vorhanden sind, ergibt sich die Möglichkeit einer schnelleren Einlagerung im Umfang von vier bis sechs Jahren“, erklärt Dirk Wilhelm aus seiner Sicht. Dem gegenüber stünden eine höhere Strahlenbelastung für Personal und Anwohner sowie höhere Unfallrisiken am Standort des ZBL im vergleichbarem Umfang wie am Endlager selbst.

„Wir sehen die Kritik der Bürgerinitiative im Gutachten bestätigt. Das Hauptargument für ein ZBL, die Möglichkeit einer schnelleren Einlagerung in das Endlager und der damit einhergehende Sicherheitszugewinn, ist durch das Gutachten entkräftet. Zugleich zeigt das Gutachten ein erhebliches Potenzial zur Optimierung an der bestehenden Infrastruktur auf“, so Wilhelm weiter.

Die in den vergangenen zwei Jahren aufgezeigten Mängel bei der Standortauswahl und des Standorts Würgassen an sich, die immensen Kosten für die Errichtung und den laufenden Betrieb des ZBL sowie die aktuelle Bewertung durch den TÜV Nord ließen für die Bürgerinitiative nur einen Schluss zu: „Es ist an der Zeit, die Planungen in Würgassen zu stoppen und unter Einbezug der Erkenntnisse eine möglichst sichere, umweltverträgliche und kosteneffiziente Lösung für die Atommüllentsorgung zu erarbeiten“.