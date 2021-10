Gute Aussichten trotz Corona

Ausbildungsbörse am JCS-Berufskolleg: Win-win-Situation für Unternehmen und Schüler

Warburg

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat es am Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg am Donnerstag erstmalig wieder eine Ausbildungsbörse gegeben. 500 Schüler der Bildungseinrichtung nahmen die Gelegenheit war, um sich über die unterschiedlichsten Berufsbilder zu informieren.

Von Ralf Benner