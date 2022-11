Sing-Bus besucht die Howenga Kids zum 40. Geburtstag in Engar

Willebadessen-Engar

Die Howenga Kids haben zum 40. Geburtstag Besuch vom Sing-Bus der Deutschen Chorjugend bekommen. Mit viel Spaß und Bewegung übten große und kleine Gäste der Howenga Kids in einem Workshop an der Höpperhalle in Engar „Das Lied übers Singen“ ein.

Von Verena Schäfers-Michels