Christian Haase (CDU): "Die Ampel-Koalition ist wie eine Klette am Schuh"

Opposition ist Mist, oder?

Christian Haase: Ja, Opposition könnte schöner sein. Natürlich hat es eine Regierung in solchen Krisen nicht leicht, aber die richtigen Entscheidungen kann man nur in der Regierung treffen. Wir sind überzeugt, das bessere politische Angebot zu haben. Und das müssen wir auch ständig zeigen und so aufgestellt sein, dass wir morgen die Regierung übernehmen könnten. Das ist ein Qualitätsanspruch an uns selbst, auf den wir in der gesamten Unionsfraktion bestehen müssen. Vereinzelte Beispiele für Totalopposition teile ich ausdrücklich nicht. Wer von uns Forderungen stellt, muss dafür auch die Finanzierung mitliefern. Wenn wir nach diesen Maßstäben handeln, sind wir für die nächsten Wahlen gut aufgestellt. Denn wir haben keine Lust, noch länger als die nächsten drei Jahre Opposition zu sein.

