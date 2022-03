Halbzeit beim Warburger Klimathon

Halbzeit beim Klimathon. Und für die Stadtverwaltung daher Zeit für ein Zwischenfazit: Bisher wurden in der Kernstadt und in sechs Ortsteilen bis Donnerstagabend zusammen 2703 Klimapunkte gesammelt.

40 Prozent der CO2-Emissionen in der Stadt stammen von Autos

Klimaschutzmanagerin Annika Schmitt empfiehlt: Auch in Warburg öfter mal den Bus nehmen.

„Das ist schon nicht schlecht, aber da ist auch noch Luft nach oben“, sagt Klimaschutzbeauftragte Annika Schmitt. „Gerne können Sie jetzt noch beim Klimathon in der App „Klimakompass“ einsteigen und alleine oder in Teams Klimapunkte für Warburg sammeln“, wirbt die Klimaschutz-Expertin.

Die vierte Woche des Klimathons nimmt das Thema Mobilität in den Blick. Der Verkehr mache in Deutschland einen Anteil von 20 Prozent der gesamten CO2-Emissionen aus, in Warburg seien es etwa 40 Prozent der CO2-Bilanz.

Bürgermeister Tobias Scherf und Klimaschutzmanagerin Annika Schmitt haben den Klimathon vorgestellt. Foto: Jürgen Vahle

„Im ländlichen Raum ist es schwierig, auf das Auto zu verzichten. Um die Verkehrsemissionen zu reduzieren, müssen Sie auch nicht gleich auf das Fahrrad umsteigen, um klimafreundlicher mobil zu sein. Eine Fahrgemeinschaft zur Arbeit oder Schule kann beispielsweise ein erster Schritt sein“, empfiehlt Annika Schmitt: „Wenn Sie mit einer weiteren Person fahren, können Sie so Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck in dieser Hinsicht halbieren. Bei den aktuellen Spritpreisen macht das natürlich auch finanziell einen großen Unterschied.“

Auch der ÖPNV sei klimafreundlich, da er die Emissionen einer Fahrt auf viele verteile. „Wenn Sie ihr Kind bisher mit dem Auto zur Schule bringen, sollten Sie prüfen, ob nicht der ÖPNV oder das Fahrrad in Frage kommen könnten“, sagt die Klimaschutzbauftragte. Am klimafreundlichsten, direkt nach dem Fußverkehr, sei das Fahrrad.

„Die täglichen Wege so zurückzulegen, ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch gut für die Gesundheit. Radfahrer leben statistisch gesehen länger und haben ein geringeres Risiko, an Volkskrankheiten zu sterben.“