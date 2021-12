Hausärzte legen den Turbo ein

Corona-Impfaktion für Kinder zwischen fünf und elf Jahren am Sonntag in der Stadthalle Warburg

Borgentreich/Warburg

Die Hausärzte in Borgentreich und Warburg machen beim Impfen richtig Tempo. Am Wochenende fanden zahlreiche Sonderaktion statt, um möglichst viele Menschen mit einer Corona-Schutzimpfung zu versorgen. Am kommenden Sonntag, 19. Dezember, ist die erste großangelegte Impfaktion für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Warburg geplant.

Von Silvia Schonheim