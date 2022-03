Warburg-Scherfede

Eine umstrittene 8000 Quadratmeter große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage an der B7 in Scherfede hat die nächste Planungshürde genommen. Der Bauausschuss hat der so genannte „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ zugestimmt.

Von Jürgen Vahle