Heidi Mahler endlich in Beverungen

„Tratsch im Treppenhaus“ ist die erfolgreichste Ohnsorg Theater-Aufführung aller Zeiten und wird jetzt zum letzten Mal mit Heidi Mahler in der Paraderolle der Meta Boldt auf Tournee gezeigt. Am Sonntag, 14. August, ist das Ohnsorg Theater-Ensemble nun endlich in Beverungen zu Gast.

Heidi Mahler schlüpft zum letzten Mal in die Paraderolle der Meta Boldt in "Tratsch im Treppenhaus" des Ohnsorg-Theaters.

Zweimal musste die Tournee Corona bedingt abgesagt werden. Bereits gekaufte Karten für die in Beverungen abgesagten Termine am 22. April 2021 und 31. März 2022 behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit.

Ein Klasssiker

„Tratsch im Treppenhaus“ ist ein Klassiker: Meta Boldt meint es besonders „gut“ mit ihren Mitbewohnern und lässt sich deshalb nichts entgehen. So bleibt ihr auch nicht lange verborgen, dass Frau Knoop, die Nachbarin aus der zweiten Etage, ein Zimmer untervermietet hat, was laut Mietvertrag strengstens verboten ist. Da muss man doch schleunigst den Hauswirt benachrichtigen und den anderen Nachbarn, Steuerinspektor a. D. Brummer.

Happy End ist garantiert

Meta Boldt erreicht zwar zunächst, dass Hauswirt und Nachbar sich empören und Frau Knoop in ihre Schranken weisen wollen, doch die junge Untermieterin verdreht bald den älteren Herren gewaltig den Kopf und nimmt ihnen so allen Wind aus den Segeln. Ihr allerdings verdreht der junge Mann den Kopf, der in das leere Zimmer bei Herrn Steuerinspektor a. D. Brummer eingezogen ist. Am Ende gibt es natürlich ein Happy End und Tratschtante Meta Boldt bekommt gehörig ihr Fett weg.

Paraderolle der Mutter

Heidi Mahler schlüpft in die Paraderolle ihrer Mutter Heidi Kabel und sorgt für einen köstlichen Theaterabend mit viel Gelächter und garantierten Beifallsstürmen.

Karten für den vergnüglichen Abend sind weiterhin im Kulturbüro der Stadtverwaltung im Service Center Beverungen, Weserstr. 16 (Tel. 0 52 73 / 392 223) sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook zu erreichen. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19 Uhr.