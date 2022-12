Heimatpreis für Niesen, Himmighausen und Vörden

Kreis Höxter/Nieheim

Des Lobes voll für das Ehrenamt war Landrat Michael Stickeln, als er am Tag des Ehrenamtes im Deutschen Käsemuseum in Nieheim den Heimatpreis des Kreises Höxter verlieh. Bei der Auswahl der Preisträger habe man in diesem Jahr ganz bewusst den Fokus auf die Zukunft gelegt, sagte Stickeln.

Von Josef Köhne