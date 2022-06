„Heinturmwichtel“ stellen Neubau vor

Mit einem Tag der offenen Tür wird am Samstag das neue Haus der „Heinturmwichtel“ in Ossendorf eröffnet. Dabei sollen das 1,6 Millionen Euro teure Kindergartengebäude und die Außenanlagen erstmals Eltern, Großeltern und der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Der Neubau am Kindergarten Ossendorf wird am 11. Juni 2022 offiziell freigegeben.

In Nutzung sind die neuen Räume schon eine ganze Weile. Und mit 30 Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren in zwei Gruppen auch voll belegt. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Neubau aber bislang noch nicht in größerem Stil präsentiert werden. „Das wird nun nachgeholt“, freut sich Bürgermeister Tobias Scherf.