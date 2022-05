Warburg

Mehr als 110.000 Bürger des Kreises Höxter sind am kommenden Sonntag, 15. Mai, zur Landtagswahl aufgerufen. In Warburg sind es mehr als 18.000. In der Stadtverwaltung der Hansestadt geht es mittlerweile in den Endspurt, die Vorbereitungen zur Landtagswahl kommen in die heiße Phase.

Von Jürgen Vahle