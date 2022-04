Helden geben niemals auf

„Danke an den SCP 07.“ Das sagen die KHWE-Pflegefachkräfte (in der Mitte von links): Patricia Balke (Kardiologie St. Josef Hospital Driburg), Inga König (Onkologie am St. Ansgar Krankenhaus) und Sandra Klose (zentrales Belegungsmanagement St. Ansgar Krankenhaus).

Die KHWE hatte die Tickets für das Zweitligaspiel kostenlos erhalten. Es sollte ein Dank an die Pflegekräfte, die in den mehr als zwei Jahren der Pandemie immer wieder neuen Belastungen ausgesetzt waren und täglich so viel leisten, sein. „Wir hatten uns an der SCP-Aktion beteiligt“, berichtete KHWE-Pressesprecherin Isabell Waschkies. In der Benteler-Arena erlebten die 50 Frauen und Männer der KHWE eine Begegnung, die es in sich hatte. „Es war eine Achterbahn“, war Pflegefachkraft Patricia Balke von der Kardiologie des St. Josef Hospitals in Bad Driburg begeistert.