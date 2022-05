Helden-, Schurken- und Liebespaare-Treff in Rheder

Rheder

Eine illustre Runde wird am Sonntag, 19. Juni, von 18 Uhr an am Schloss Rheder erwartet: Helden, Schurken und Liebespaare geben sich dort ein Stelldichein – ein musikalisches allerdings. Die Nordwestdeutsche Philharmonie aus Herford (NWD) spielt zum vierten Mal ein Landluftkonzert in der besonderen Atmosphäre am Schloss.

Von Frank Spiegel