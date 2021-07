Helfer aus dem Kreis Höxter packen mit an

Warburg/Höxter/Marienmünster/Ahrweiler

Das Hochwasser in Ahrweiler hat auch das Weingut Kriechel getroffen. 350.000 Flaschen Wein völlig verdreckt, kein Wasser, kein Strom – in dieser Not packte eine Truppe aus dem Kreis Höxter mit an. Der Einsatz entpuppte sich zudem als großes Wiedersehen.

Von Daniel Lüns