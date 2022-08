Helmut Hellwig aus Höxter ist gestorben

„Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod unseres lieben Freundes, Kamerads und Ehrenmitglieds der Ersten Kompanie, Helmut Hellwig, erhalten“, heißt es im Nachruf der Schützengilde. „Seiner Familie gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.“

Hellwig habe über Jahrzehnte die Erste Kompanie maßgeblich geprägt. Allein 25 Jahre war er dort Spieß. Seine Tatkraft, Engagement und Großzügigkeit seien innerhalb der Kompanie und weit darüber hinaus beispielhaft gewesen. „Bis vor wenigen Monaten hat er uns noch in seinem geliebten VW-Bulli nach Versammlungen oder Veranstaltungen nach Hause gefahren, natürlich stets zum Nulltarif. Auf Helmut war immer Verlass!“

Sehr gerne erinnere man sich im Kreise der Schützenbrüder auch an unzählige Gewehrreinigungsfeiern in Helmut Hellwigs Garten, in der Unteren Mauerstraße, „die er als Spieß mit seiner lieben Frau Lore in den Achtzigern ins Leben rief, organisierte und zu nicht unerheblichen Teilen regelmäßig sponserte. So war Helmut eben, einer von uns, der für uns immer da war. Die Lücke, die er in unseren Reihen hinterlässt, wird nicht zu schließen sein.“

Die Erste Kompanie wird Helmut Hellwig ein ehrendes Andenken bewahren.