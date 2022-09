Herzhafter Duft zieht durch Nieheimer Altstadt

Nieheim

Der Duft von leckerem Käse zog am Wochenende durch die Straßen der Nieheimer Altstadt: Drei Tage war in der Weberstadt beim 12. Deutschen Käsemarkt an der längsten Käsetheke Deutschlands mit mehreren hundert Sorten bei perfektem Wetter alles Käse - in bestem Sinne.

Von Heinz Wilfert