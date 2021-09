Herzlichkeit der Letten beeindruckt

In Riga, der Hauptstadt Lettlands, hat in diesen Tagen der 41. Internationale Hansetag stattgefunden. Mit dabei waren auch Vertreter aus der Hansestadt Warburg und Brakel.

Aufgrund der Pandemie und den hiermit einhergehenden Beschränkungen konnte das Treffen der Hansemitglieder nicht in der sonst gewohnten Form durchgeführt werden. Delegiertenversammlung sowie weitere Zusammenkünfte waren auf 50 Personen beschränkt. Sie wurden deshalb teilweise auch in digitaler Form abgehalten.

Vor Ort nahmen auch die Vertreter aus Brakel und Warburg an verschiedenen Sitzungen teil. Für den Warburger Bürgermeister Tobias Scherf stellte der Besuch in Riga die erste Teilnahme an einem Internationalen Hansetag dar. „Trotz der besonderen Umstände wegen Corona habe ich interessante Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern der anwesenden Städte führen können, so auch mit der Vizepräsidentin und ehemaligen Schirmherrin der Warburger Oktoberwoche, Inger Harlevi“, berichtet Scherf. Zudem zeigte er sich beeindruckt von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft der lettischen Gastgeber.

Eingeschränkter Hansetag

Bei der Delegiertenversammlung wurde die russische Stadt Wyborg in den Hansebund aufgenommen. Drei andere Städte, Drolshagen, Melle und Solingen, teilten hingegen ihren Austritt aus der Hansegemeinschaft mit. Die Geschäftsführerin der Internationalen Hanse, Stefanie Bischof, berichtete über aktuelle Entwicklungen. So wird in Kürze die Umgestaltung des Internetauftritts fertig gestellt sein. Damit haben dann die Mitgliedsstädte viele zusätzliche Möglichkeiten der Präsentation im Rahmen der Hansegemeinschaft.

Auch wenn es aufgrund der derzeitigen Situation lediglich ein eingeschränkter Hansetag war, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Warburg und Brakel einmal mehr vielfältige positive Eindrücke und Informationen aus Riga mit nach Hause nehmen.

Finanzielles Polsters

„Im Jahr 2022 findet der 42. Internationale Hansetag vom 26. bis zum 29. Mai in Neuss statt, an dem wir dann hoffentlich mit wieder größeren Delegationen aus Brakel und Warburg anreisen dürfen“, hofft Brakels Bürgermeister Hermann Temme. Aber selbst in diesem Jahr habe sich die Entscheidung zur Teilnahme in jedem Fall wieder gelohnt.

Das Warburger Hansegilde-Mitglied, Landrat Michael Stickeln, und Bürgermeister Tobias Scherf wiesen auf die Ausrichtung des Internationalen Hansetages 2036 in Warburg hin. Die beiden Kommunalpolitiker betonten in diesem Zusammenhang, dass zum Anlegen eines finanziellen Polsters hierfür bereits seit 2012 jährlich 20.000 Euro im städtischen Haushalt hinterlegt werden.