"Hilfe, die ankommt": Andrea Duurland (inks) und Susanne Weide von Bücher Brandt in Höxter unterstützen das Projekt von Thomas Hackler.

Für die Aktion steht eine große Auswahl an antiquarischen und gut erhaltenen Büchern sowie 50 Ausgaben des „Höxter-Buches“ im Geschäft von Bücher Brandt bereit. Der Preis beträgt je Buch zwei Euro, die dann als finanzielle Unterstützung direkt in das Hilfsprojekt von Thomas Hackler fließen.

„Wer möchte, kann natürlich auch gerne mehr spenden“, erklärt Andrea Duurland und präsentiert das große blaue Sparschwein Elsa, das ab Mittwoch für die Kunden be-reitstehen wird. Wer selbst noch gut erhaltene Bücher zu Hause besitzt und sie für die Spendenaktion bei Bücher Brandt abgeben möchte, solle sich dafür vorher gerne telefonisch anmelden. Die Aktion endet am Ostersamstag.

Andrea Duurland versteigert dieses Kunstwerk. Foto: Antonia Johlen

Sollte der Bücherverkauf gut ankommen, möchte Andrea Duurland zur Unterstützung ebenfalls ihr eigenes Kunst-werk versteigern. Das Bild war bereits im Januar in der Ausstellung „Mensch bleiben“ in der St. Nikolai Kirche in Höxter zu sehen. „Wer das Bild gerne haben möchte, kann bieten. Der Startpreis liegt bei 50 Euro“, erklärt die Buchhändlerin und Künstlerin aus Höxter.

Das Thema „Mensch“ und „Menschlichkeit“, dem ihre Bilder Ausdruck verleihen, findet sie aktueller denn je: „Zuerst habe ich damit an Mitmenschlichkeit in der Corona Pandemie ge-dacht. Jetzt passt es auch zum Krieg in der Ukraine“ sagt Andrea Duurland.

Der Hotel-Chef des „Steinkrugs“, Thomas Hackler, will sich an diesem Donnerstag (10. März) erneut auf die Reise begeben, um bis zu 25 weitere ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Er freue sich sehr über die große Unterstützung und Idee der Buchhändlerinnen.

