Große Hilfsbereitschaft nach Tornado in Ovenhausen und Lütmarsen

Der Tag danach: Ausmaß der Schäden in Höxteraner Ortschaften ist groß

Höxter

Nach dem Tornado, der am Freitag durch Lütmarsen und Ovenhausen gezogen ist, wird jetzt das ganze Ausmaß des Unwetters deutlich – in den Höxteraner Ortschaften ist die Verwüstung groß. Mindestens so groß ist jedoch auch die Welle der Solidarität.

Von Dennis Pape