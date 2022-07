Himmighausen feiert Schützenfest

Das Königspaar Margit und Peter Süper (Mitte) freut sich zusammen mit dem Hofstaat und dem ganzen Verein auf das Schützenfest in Himmighausen.

Für den gebürtigen Himmighäuser Peter Süper stand schon früh fest, dass er einmal Schützenkönig sein möchte. Somit hat er seinen lange gehegten Traum wahr gemacht und die Königswürde in seinem Heimatort errungen. Mit seiner Frau Margit, die gebürtig aus Eversen stammt, übernimmt er für ein Jahr die Regentschaft. Beide sind seit Anfang der 2000er ein Paar und waren seitdem diverse Male im Hofstaat. Peter hat als Oberst, Hauptmann und Adjutant so ziemlich alle Offiziersposten im Heimatschutzverein Himmighausen mindestens einmal besetzt. Und auch Margit ist als Hofdame und Schöpferin vieler Hofdamen- und Königinnenfrisuren nicht mehr aus dem Umfeld der Himmighäuser Schützen wegzudenken. Ihren eigenen Hofstaat bezeichnen beide als „eingespieltes Team“.

Freier Eintritt am Samstagabend

Das Königspaar freut sich auf drei wunderschöne und stimmungsvolle Festtage. Umrahmt werden sie dabei von ihrem Hofstaat, bestehend aus Oberst Karl Diekmann, Hauptmann Christoph Rüther, Adjutant Bernd Niggemann, Fähnrich Andreas Rüther, Fahnenoffiziere Peter Al Thabit und Elmar Ischen, Königsoffizier Albert Brandt sowie den Hofdamen Liesel Diekmann, Karin Niggemann, Silvia Krug-Rüther, Sabine Plückebaum, Nikolette Süper, Elke Rössing und Elisabeth Ischen. Sonja Al Thabit komplettiert als Ehrendame den Hofstaat.

Zum pandemiebedingten Schützenfest-„Neustart“ wird es beim Schützenfest in Himmighausen einige Neuerungen geben. Getreu dem Motto „Ein Fest für Alle und Jeden“ hat man sich entschieden, erstmalig auf den Eintritt am Samstagabend zu verzichten. Ebenfalls neu ist der Wegfall des Festumzugs am Montagnachmittag sowie die verlängerte Spielzeit der Partyband Dolce Vita beim Schützenfrühstück.

Das Festprogramm

Samstag, 16. Juli: 18.30 Uhr Antreten der Schützen, Abholen des Königspaares, Gefallenenehrung am Ehrenmal mit Großem Zapfenstreich. Die Festansprache hält der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Nieheim, Stephan Kunstein. Ab 20.30 Uhr lädt der Heimatschutzverein, bei erstmals freiem Eintritt, zum Tanz in die Festscheune. An allen Abenden spielen „The Moonlights“.

Sonntag, 17. Juli: 13.30 Uhr Antreten der Schützen, Abholen von Fahne, Hauptmann und Oberst. 14.30 Uhr Großer Festumzug durch das Dorf mit dem Spielmannszug Brakelsiek und der Blaskapelle Reelsen. 15 Uhr Vorbeimarsch und Musikstück „Post im Walde“ auf dem Kirchplatz. 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen in der Scheune mit der Festbewirtung Kunkel sowie Konzert der Blaskapelle Reelsen. 19 Uhr Tanz bei freiem Eintritt. 21 Uhr Ehrentänze der Jubiläumskönigspaare.

Montag, 18. Juli: 8.30 Uhr Schützenmesse. 9.45 Uhr Schützenfrühstück in der Scheune mit Ehrung der langjährigen Vereinsmitglieder. 10.15 Uhr Traditioneller Frauenumzug. 16.30 Uhr Kindertänze und Konzert der Blaskapelle Reelsen. 18 Uhr Ausklang mit musikalischer Begleitung.