Spezieller Busverkehr an den Feiertagen im Kreis Höxter

Im Nachmittagsbereich ab etwa 14 Uhr entfallen die Fahrten. Am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr gilt der normale Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Die Busse des „Nachtexpress“ im Hochstift fahren in den Nächten vom 23. auf den 24. Dezember, vom 25. auf den 26. Dezember – und zum Jahresende in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember. In der Silvesternacht (31. Dezember auf den 1. Januar) entfallen die Fahrten um 23.40 Uhr.

Die Nachtexpress-Linien starten erst ab 1 Uhr von Paderborn in die Region. Der On-Demand-Verkehr „Holibri“ in Höxter ist zu seinen regulären Fahrzeiten unterwegs.