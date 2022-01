Hochwasser-Alarm auf der Großbaustelle in Höxter

Höxter

Das war knapp: Die Weser hat am Donnerstag einen so hohen Wasserstand erreicht, dass die unterhalb der Weserbrücke befindlichen Baufahrzeuge und aufgestellten Container gefährdet waren. Bauarbeiten in diesem Bereich für die LGS 2023 in Höxter und die Weserbrücke können aktuell nicht fortgesetzt werden.

Von Harald Iding