Überflutungen im Kreis Höxter: Weserpegel erreicht Vier-Meter-Marke

Auch wenn die Sonne sich zum Ende des Wochenendes in vielen Teilen des Kreises Höxter zwischen den Wolken zeigte und zahlreiche Bürger die regenfreie Zeit für einen ausgiebigen Ausflug nutzten – der Wasserpegel der Weser steigt weiter. Am Sonntagabend (15. Januar) erreichte er die Vier-Meter-Marke.

Waren es am Freitag in Höxter laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes um 16 Uhr noch 315 Zentimeter, so kletterte der Pegel am Samstag auf 338 (16 Uhr). Am Sonntagabend erreichter er gegen 21 Uhr die Vier-Meter-Marke.