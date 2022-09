Festakt 1200 Jahre Corvey: Ein großer Tag für einen ganz besonderen Ort

Höxter/Corvey

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Jubiläumsjahr „1200 Jahre Corvey“ am Sonntagnachmittag bei einem Festakt in Corvey eröffnet. 250 Gäste nahmen an der mehrstündigen Feier mit Reden im Kaisersaal, Multimedia-Präsentation im Westwerk und Empfang im Barocksaal teil. Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Elmar Salmann. Das Wort ergriffen auch Viktor Herzog von Ratibor, Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek und NRW-Ministerin Ina Scharrenbach.

Von Michael Robrecht