1200 Jahre Höxter: Stadt-Ausstellung in der Marienkirche

Das große Ausstellungsprojekt „Stadtmuseum Höxter“ macht Fortschritte. Begleitend zur Landesgartenschau 2023 und zur 1200-Jahrfeier der Stadt soll in der Marienkirche die Geschichte Höxters lebendig werden. Federführend bei der Konzeption ist ein Team aus Professoren und Studierenden der Technischen Hochschule OWL (Innenarchitektur Detmold) und Stadtheimatpfleger Dr. Dirk Meyhöfer. Die Vertreter der TH haben jetzt Schauplätze von 1200 Jahren Höxteraner Geschichte besichtigt und sich in Corvey den zurzeit final in Auflösung befindlichen Heimat-Teil des Schlossmuseums angesehen.

Die Arbeitsgruppe „Inkubator Stadtmuseum“ wolle die Höxter-Ausstellung im Mai/ Juni in der Marienkirche im Sommer 2023 eröffnen, kündigte Stadtheimatpfleger Meyhöfer an. Gesprächspartner bei der Exkursion waren der im Spätsommer in den Ruhestand getretene langjährige Höxteraner Stadtarchäologe Andreas König und sein Nachfolger Ralf Mahytka (auch als LGS-Archäologie im Einsatz). Das Archiv der Stadtarchäologie mit Magazin in der Lüre wurde besucht. Gespräche gab es auch mit dem evangelischen Pfarrer Tim Wendorff und dem Corveyer Historiker Dr. Günther Tiggesbäumker. Im nächsten Schritt wird jetzt an der TH OWL ein Konzept zur Umsetzung der „Höxter-Ausstellung“ erarbeitet.