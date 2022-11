2022 Euro für Maries Traum vom Fliegen

Vor der Nikolaikirche in Höxter hat der noch junge Höxteraner Karnevalsverein für den guten Zweck Waffeln gebacken sowie von Bücher-Brandt gespendete Bücher und eigene Kuchen gegen eine Spende abgegeben. „Die Resonanz von Seiten der Bevölkerung war enorm – wir danken allen Unterstützern“, sagte die Vorsitzende der Huxaria-Hexen, Simone Kube. „Dass es so gut lief, damit haben wir nicht gerechnet. Nach nur fünf Stunden waren alle Backwaren und die meisten Bücher veräußert“, ergänzte die stellvertretende Vorsitzende Diana Freytag.

MEHR ZUM THEMA Schülerin aus Höxter-Lütmarsen kämpft gegen den Krebs und erfährt große Welle der Hilfsbereitschaft Marie und der amerikanische Traum

Das Geld soll der 14-jährigen Schülerin Marie Kemsies aus Lütmarsen ihren Traum vom Fliegen erfüllen. Marie kämpft gegen einen seltenen Tumor in ihrem Kopf. Während der Coronazeit hatte sie angefangen, sich intensiver mit den USA zu beschäftigen, besonders die Westküste mit den Großstädten Los Angeles und San Francisco hat es ihr angetan. Sie wäre dort gerne ein Jahr zur Schule gegangen – so war ihr realistischer Wunsch vor der Diagnose. Doch dann kam der bösartige Krebs, der vor wenigen Monaten diagnostiziert worden ist, was der gesamten Familie Kemsies von Beginn an viel abverlangt.

15.000 Euro werden mindestens benötigt, damit Marie ihren Traum von Amerika verwirklichen kann. Das werde kein gewöhnlicher Urlaub sein, sagt ihre Mutter Stephanie Kemsies. Alles müsse mit dem behandelnden Arzt der Uniklinik Göttingen abgestimmt werden. Eventuell benötige sie in den USA medizinische Hilfe oder gar einen Krankenwagen, der sie durchs Land transportiert. Das alles kostet viel Geld.

Sabrina Gehrke ist eine Freundin der Familie. Sie hat die Aktion „Marie, wir kämpfen für Dich und Deinen Traum“ ins Leben gerufen. Sie freute sich ebenso wie ihre Mutter Stephanie Kemsies über die hohe Summe, die bei der Back-Aktion der Huxaria-Hexen gesammelt worden ist. Sabrina Gehrke dankte aber auch allen anderen Spendern, die Marie in ihrer besonders schweren Lebensphase Kraft schenken durch die finanzielle Unterstützung für ihren Traum.