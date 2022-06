24-Jährige fährt gegen die Tunnelwand

Höxter/Ottbergen

Schon wieder ein Unfall an dieser Stelle: An der Bahnunterführung der B 64 in Höxter-Ottbergen ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein BMW total beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Bearbeitet von Michael Robrecht