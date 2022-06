25 Höxteraner Abiturienten schaffen eine "1" vor dem Komma

Endlich Abitur. Der Abi-Jahrgang 2022 des König-Wilhelm-Gymnasiums in Höxter hat in der Aula des KWG seine Abiturzeugnisse in Empfang nehmen können. Der Tag endete mit einem Empfang. Der Abitur-Ball des Jahrgangs wurde dann am Samstag mit gut 400 Gästen in Höxters Stadthalle festlich gefeiert.

Abiturzeugnisse im KWG Höxter übergeben: Feier in Aula und Abiball in der Stadthalle

Hurra, wir haben Abitur: Der Jahrgang 2022 des König-Wilhelm-Gymnasiums in Höxter trifft sich kurz vor der Zeugnisübergaben in der KWG-Aula zum Abschlussfoto.

Im Rahmen eines Festaktes sind die fast 90 Abiturientinnen und Abiturienten 2022 des König-Wilhelm-Gymnasiums (KWG) jetzt in der Aula des Gymnasiums ihre Abschlusszeugnisse überreicht worden.

Nach dem feierlichen Abiturgottesdienst mit dem katholischen Vikar Jonas Klur und dem evangelischen Pfarrer Uwe Neumann - in der St. Nikolai-Kirche - fanden sich Schülerinnen, Schüler, Eltern und Verwandte sowie Freunde in der Aula des KWG zur Zeugnisvergabe ein. Der Festakt wurde eingerahmt durch musikalische Beiträge von Sebastian Hagspiel, Franka Keßenich und Leon Kniffki.

Corona-Einschränkungen: keine Fahrten, keine Parties und Homeoffice

Die Jahrgangsstufensprecher Anne Hartenstein und Leon Kniffki begrüßten ihre Jahrgangsstufe, die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie die Ehrengäste. Schulleiterin Heike Edeler ging in ihrer Rede auf die Suche nach dem tieferen Sinn hinter dem von den Schülerinnen und Schülern gewählten Abimotto „Cabisino – 12 Jahre Glücksspiel!“ ein. Humorvoll zog sie Parallelen zwischen der Wissenschaft der „Ludologie“ und Glücksforschung und dem Schulalltag der Abiturientinnen und Abiturienten. Sie rief die Abiturientia dazu auf, sich mit Vernunft und Mitgefühl für den Frieden in der Welt einzusetzen.

Heike Edeler betonte darüber hinaus, dass dieser Abschlussjahrgang die vielen ungewöhnlichen und neuen Situationen, die der Unterricht zu Corona-Pandemiezeiten mit sich brachte, geduldig und besonnen mitgetragen habe und bedankte sich bei den Tutoren des Abiturjahrgangs, Melissa Rehermann und Christian Austermühl, für ihre kompetente Jahrgangsstufenleitung und dem Oberstufenkoordinator Ralf Westermann für die Organisation und intensive Begleitung und Beratung in den vergangenen drei Jahren.

Besondere Leistungen der Schüler

Im Anschluss wurden viele Schülerinnen und Schüler für ihre herausragenden Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie, aber auch für ihr musikalisches oder soziales Engagement am KWG, z. B. als Schulsanitäter, geehrt. Eine „1“ vor dem Komma haben 25 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs erreicht, vier sogar die Traumnote 1,0!

Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann gratulierte in seinem Grußwort allen Abiturientinnen und Abiturienten: „Ich bin froh und stolz zugleich, dass wir hier in Höxter ein so renommiertes Gymnasium beheimaten dürfen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer gestalten hier nicht nur mit ihrem Unterricht, sondern auch mit ihrem oft sehr persönlichen Engagement, das weit über den Lehrplan hinausgeht, einen Lern- und Lebensraum, der wirklich seinesgleichen sucht. Das hohe Niveau des diesjährigen Abiturjahrgangs spricht da für sich.“ Er wies ebenso darauf hin, dass auch der Kreis Höxter viele berufliche Perspektiven für den Jahrgang biete.

Viele Perspektiven nach Schulabschluss

„Die Gemeinschaft, die hier im Abiturjahrgang 2022 des König-Wilhelm Gymnasiums über die letzten Schuljahre gewachsen ist, kann hoffentlich so schnell nichts erschüttern. Die Pandemie hat in den letzten Monaten leider dafür gesorgt, dass Partys und andere Veranstaltungen nur bedingt möglich waren. Dafür haben die Schülerinnen und Schüler in vollem Umfang mitbekommen, wie schnell das KWG die Digitalisierung umgesetzt hat. Diese Zeit hat sie alle zusammengeschweißt", so der Bürgermeister.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildeten die Reden der Jahrgangsstufensprecher und der Tutoren. Beide resümierten über die in diesen Zeiten besonders nervenaufreibende Oberstufenzeit. So berichteten Anne Hartenstein und Leon Kniffki darüber, dass auf vieles verzichtet werden musste: Auslandsaustausch, Feiern oder die Studienfahrt hätten wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Sie sahen im Distanzunterricht und getrennten Lerngruppen aber auch Vorteile, zum Beispiel die flexiblere Zeiteinteilung beim Bearbeiten der Aufgaben.

Vom KWG-Ehemaligen- und Förderverein gab es für jeden Schüler eine rote Rose zum Abitur. Foto: Michael Robrecht

Im Namen der Tutoren lobte Christian Austermühl in seiner Rede die Atmosphäre in der Jahrgangsstufe oder auch den gelungenen Aktionstag, der den jüngeren Schülerinnen und Schülern des KWG viel Freude bereitet habe. Zudem bezweifelte er, dass der Weg zum bestandenen Abschluss wirklich ein Glücksspiel gewesen sei. Schließlich hätten die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Kenntnisse und Fertigkeiten nicht zuletzt in den Prüfungen unter Beweis gestellt.

Rote Rosen vom KWG-Förder- und Ehemaligenverein

Anschließend wurden dann die lang ersehnten Abschlusszeugnisse gemeinsam mit einem Blumengruß (rote Rosen) des Ehemaligen- und Fördervereins auf der KWG-Bühne in der Aula an die Schülerinnen und Schüler übergeben.

Der Abitur-Jahrgang 2022 am KWG Höxter

Die KWG-Abiturienten beim Abiball an der Stadthalle Höxter. Foto: Sabine Robrecht

Die Abiturientinnen und Abiturienten: Indira Alija, Yonas Ansari, Bosse Ansorge, Johannes Bader, Denise Besche, Konstantin Bien, Claire Böhlitz, Jule Bömelburg, Sina-Sophia Brückner, Caner Coskun, Jasper Deilke, Emir Derya, Vivien Dohmann, Meryem Esen, Paul Fien, Tobias Fricke, Sophie Funk, Hanne Gersch, Lisa-Marie Gobrecht, Cara Goldschmidt, Lennert Goosen, Irem Gör, Leonie Gröne, Louisa Grüger, Sebastian Hagspiel, Anne Hartenstein, Jan Heider, Myron Heinemann, Jonas Held, Noah Hesse, Lisa-Marie Hubert, Kaan Idil, Philip Isaak, Kira Jobst, Franka Keßenich, Thomas Kliewer, Leon Kniffki, Maxim Knop, Hannah Korte, Anne Sofia Koulouris, Lea Kramer, Rahmina Krasniqi, Vivek Kumar, Marco Lämmchen, Ole Meier, Johanna Meise, Armin Melms, Mary-Lu Menne, Lars Möhring, Jana Moseke, Nico Neubauer, Lea Neumann, Sude Ökdem, Vivien Ortmann, Flora Pammel, Tjelle Peter, Niklas Pottmeier, Lea Shirin Razavi Nik, Alyssa Reede, Lennart Reimann, Louisa Ridder, Maike Robrecht, Lena Robrecht, Victoria Rung, Kira Rüsing, Johanna-Karina Salmann, Luca-Elias Schäfer, Niklas Schäfer, Chiara-Lynn Schata, Noah Finn Schikora, Anna-Lena Schlüter, Max Schmidtke, Lina Schoppmeier, Yara Sievers, Sarina Sonnenburg, Hagen Speith, Henry Struck, Lydia Topp, Sofia Ummen, Antonia Vieth, Niklas Voß, Max Vössing, Greta Westermeier, Ruth Westermeier, David Winkels, Josua Wolf, Asya Yildiz.