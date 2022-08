Geld zurück: 300 Kunden aus Höxter hatten Preiserhöhung widersprochen

Wasserkunden in Höxter sollen laut der Wasserpreis-Initiative in Kürze 680.000 zurückerhalten. Die GWH nimmt aus Sicht der Kritiker und Verhandlungsführer um Hermann Loges und Georg Ummen die Preiserhöhung 2021 zurück. Die Initiative gegen die Wasserpreiserhöhung sieht das als Erfolg, erhebt Vorwürfe gegen die GWH und übermittelt dem WB ein Schreiben der GWH an die Kunden.

In einer Pressemitteilung, die gestern verschickt wurde, erklärte die von der unabhängigen Wählergemeinschaft Bürger für Höxter initiierte lose Interessengemeinschaft gegen die Wasserpreiserhöhung in Höxter Folgendes: "Die Gas- und Wasserversorgung Höxter hat den mehr als 300 Wasserkunden, die der Wasserpreiserhöhung zum 1. Januar 2021 widersprochen hatten, schriftlich mitgeteilt: Wir werden in der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 im Dezember 2022 den Wasserkunden, bezogen auf den individuellen Wasserverbrauch im Jahr 2021, eine Gutschrift über 0,48 €/m³ zuzüglich der aktuellen Mehrwertsteuer erteilen.“ Das entspricht einer Erstattung von EUR 0,51/m³.

Die GWH-Zentrale in Höxter in der Corveyer Allee. Foto: Michael Robrecht

Übergewinn und Rücknahme der Preiserhöhung

Weiter teilt der örtliche Wasserversorger mit, dass auch im Jahr 2022 in der Wassersparte ein Übergewinn zu erwarten sei, der rückwirkend auf den 01.01.2022 zu einer Senkung des Wasserpreises genutzt werden soll. Die Höxteraner Wasserverbraucher erhalten so für das Jahr 2021 eine Erstattung, die sich in Bezug auf den gesamten Wasserverbrauch von ca. 1,3 Mio. m³ auf ca. 680.000 Euro beläuft. Dadurch wird die Preiserhöhung für 2021 dann vollständig zurückgenommen.

Für 2022 ist dann laut Hermann Loges und Georg Ummen durch die zu erwartende Senkung des Wasserpreises eine weitere Entlastung von nochmals gut 600.000 Euro für die Wasserverbraucher zu erwarten. In Summe dürfen die Höxteraner Wasserverbraucher zum Jahresende also eine Entlastung um gut 1,3 Millionen erwarten. "Ohne das erfolgreiche Widerspruchsverfahren wäre der massiv erhöhte Gewinnanteil am Wasserpreis auch für die Zukunft zum Nachteil der Höxteraner Wasserverbraucher rechtlich verbindlich geworden. Die Verbraucherentlastung wirkt so auch noch weit in die Zukunft hinein. Die Wasserpreiserhöhung der GWH war nicht nur ungerechtfertigt, sondern diente einzig und allein der Gewinnmaximierung."

Die GWH ist überall im Stadtgebiet aktiv. Foto: GWH

Langwierige Verhandlungsrunden mit Ummen und Loges

In langwierigen Verhandlungen haben sich Unternehmer Georg Ummen und Hermann Loges, Ratsmitglied der BfH, als Verhandlungsführer der Mitglieder der losen Interessengemeinschaft gegen die Wasserpreiserhöhung für alle Wasserverbraucher in Höxter erfolgreich eingesetzt. Nachdem die GWH die Prinzipien der Wasserpreiskalkulation Anfang 2022 überarbeitet hatte, haben die vorgenannten Verhandlungsführer in einem Verhandlungstermin erfahren, dass hier ein angemessener Gewinn von 4 % vom Umsatz festgelegt wurde. Durch die Preiserhöhung hat der örtliche Wasserversorger in 2021 eine Umsatzrendite von fast 25 % erzielt. Loges: "Eine so hohe Rendite lässt sich in freien Märkten mit Wettbewerb nicht erzielen. Wenn eine derartige Umsatzrendite aber in einem Monopol, dem alle Wasserverbraucher bedingungslos ausgeliefert sind, gefordert und durchgesetzt wird, dann darf man die jüngste Wasserpreiserhöhung der GWH wohl als skandalös bewerten."

Zur Erinnerung: Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH tgagen Anfang des Jahres und regeln einiges neu. Gegen den Umfang der 2021er Preiserhöhung beim Trinkwasser in Höxter organisierte sich viel Widerspruch. Nachdem der Wasserpreis in Höxter seit 2010 über einen langen Zeitraum konstant gewesen war, sei zum 1. Januar 2021 eine Neukalkulation notwendig geworden, erklärt GWH-Geschäftsführer Matthias Bieler angesichts der „täglichen Anforderungen zum Beispiel an Wasserqualität, Instandhaltung und Kundenservice auch zukunftsgerichtete Investitionen in das Wasserversorgungsnetz sowie die Trinkwasserspeicher“. Die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH hat nun die Prinzipien der Wasserpreiskalkulation überarbeitet und die Preiserhöhung modifiziert. Diese Erhöhung sei nach dem Leitfaden zur Wasserpreiskalkulation vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft „im rechtlich zulässigen und notwendigen Rahmen“ stattgefunden. „Den Widerspruch gegen die Preiserhöhungen haben wir aber zum Anlass genommen, die Wasserpreiskalkulation zu überarbeiten und nach Möglichkeiten der Modifizierung zu suchen“, erläutert Bieler und verweist auf „konstruktive Gespräche mit der Interessensgemeinschaft der Widerspruchsführer“. Foto: GWH

Kritiker: "Mit anderen Worten: die Begründung der GWH für die Preiserhöhung war vorgeschoben"

Die GWH hat Ihre Preiserhöhung Ende Dezember 2020 mit der Steigerung der Konzessionsabgabe und gestiegenen Material- und Personalkosten begründet. Wobei den größten Anteil an den Kostensteigerungen angeblich die Tiefbau- und Investitionskosten gehabt haben sollen. Vorsorglich hatte bereits das Landeskartellamt in einem Schreiben von März 2020 im Rahmen der Vorbereitung der Preiserhöhung darauf hingewiesen, dass zusätzliche Investitionen keine sachliche Rechtfertigung für eine Preiserhöhung darstellen, wenn sie zur Auflösung eines Investitionsstaus nötig seien. Diese Einschätzung des Landeskartellamtes teilen auch Ummen und Loges vollumfänglich. "Mit anderen Worten: die Begründung der GWH für die Preiserhöhung war vorgeschoben. Die Kalkulationsmethodik zur Ermittlung des Wasserpreises wurde bewusst mit dem einzigen Ziel geändert, möglichst hohe Kosten ausweisen zu können um eine Rechtfertigung für die Preiserhöhung zu haben. Das eigentliche Ziel der GWH war Gewinnmaximierung zu Lasten der Wasserverbraucher."

Das Leitungsnetz zu warten kostet viel Geld. Foto: GWH

Das macht den Skandal um die Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2021 nach Einschätzung von Georg Ummen und Hermann Loges dann perfekt. Hier stellt sich nun auch die Frage nach den Verantwortlichen. Aus Sicht der Verhandlungsführer haben hier in erster Linie die Mitglieder der Gremien der GWH, nämlich die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat Verantwortung zu tragen und sich dieser Verantwortung zu stellen. Dies umso mehr, als in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der Bürgermeister, leitende Verwaltungsmitarbeiter und politische Vertreter von CDU, SPD, Grünen und der BfH vertreten seien.

Kritische Fragen an alle Verantwortlichen

Auch der Wirtschaftsprüfer der GWH muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Auch er habe die Preiserhöhung im Vorfeld mit fragwürdigen „Gutachten“ und weiteren Maßnahmen, gegenüber der Landeskartellbehörde, massiv unterstützt, nicht zuletzt auch in den Verhandlungen mit den Widerspruchsführern. Der Vorwurf der Befangenheit erscheint hier berechtigt, besonders vor dem Hintergrund, dass dieser Wirtschaftsprüfer bereits langjährig als Abschlussprüfer für die GWH tätigsei.

Welche Rolle spielte Gelsenwasser?

Loges und Ummen weiter: "Nicht zuletzt muss auch die Rolle des Mitgesellschafters und des sogenannten strategischen Partners, des Gelsenwasser-Konzerns, hier hinterfragt werden." Die Wahrscheinlichkeit, dass Gelsenwasser die GWH als bestmöglich zu melkende Kuh, cash cow, betrachtet, ist sehr hoch.

Nachdem die kaufmännische Geschäftsführerin das Unternehmen verlassen hatte, standen den Verhandlungsführern Hermann Loges und Georg Ummen, der technische Geschäftsführer Matthias Bieler, der Prokurist Sönke Verwohl und der Aufsichtsratsvorsitzende der GWH, Bürgermeister Daniel Hartmann, zur Verfügung. Ummen und Loges sind den vorgenannten Verhandlungsteilnehmern dankbar, dass in zwar langwierigen und oft auch zähen Gesprächsrunden letztlich ein für die Widerspruchsführer absolut zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden konnte und allen Beteiligten so ein wohl langwieriger Klageweg erspart geblieben ist.