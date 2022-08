400 Millionen Impffläschchen aus dem Weserbergland

Pharmaindustrie braucht dringend Covid-19-Röhrchen: Glashersteller Müller + Müller investiert in Krisenzeiten 15 Millionen Euro

Holzminden/Höxter

Dass ein heimisches mittelständische Unternehmen 15 Millionen Euro in die Hand nimmt und in diesen Zeiten in eine neue Halle mit Produktionsstraßen investiert, dass ist schon ein Statement. Der Holzmindener Glashersteller Müller + Müller steht jetzt kurz vor der Inbetriebnahme der Firmenerweiterung direkt neben dem Stammwerk.

Von Michael Robrecht