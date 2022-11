315.000 Blumenzwiebeln werden für Höxters Gartenschau gepflanzt

„Da die Geophyten die Kälte des Winters benötigen, haben wir sie schon diese Woche gepflanzt“, sagt Magdalene Winkelhorst, die als Landschaftsarchitektin der Landesgartenschau für die Pflanzungen zuständig ist. Einzig die rund 8.000 Lilien-Zwiebeln werden erst im März eingesetzt. Die blühende Fläche erstreckt sich vom Haupteingang des Remtergartens hinter dem Schloss bis zum Eingang an der Weser. „Die Geophyten blühen zeitlich versetzt“, sagt Winkelhorst. „Den Anfang machen die Narzissen im Frühjahr in weiß und gelb. Danach folgen Prärielilien in weiß und blau und Hasenglöckchen in blau, rosa und weiß.“ Zuletzt blühen im Sommer die Lilien in altrosa und einem zarten gelb. Die Pflanzungen führte die Garten- und Landschaftsbaufirma Lott aus Boffzen durch.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar